Bragantino x Bahia: Tricolor está pronto, veja provável escalação

Bahia finaliza preparação para enfrentar o Bragantino - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia encerrou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino na manhã deste sábado, 31, em um treino realizado sob chuva no CT Evaristo de Macedo. Foi a última atividade do elenco antes da viagem para São Paulo, onde enfrentará o adversário.



No campo 2, o técnico Rogério Ceni comandou uma sessão tática com o grupo, dividindo os jogadores em dois times para simular diferentes situações de jogo. O trabalho incluiu desde a construção das jogadas na defesa até as finalizações, buscando ajustar os detalhes para o importante duelo.

Após o treino tático, parte dos atletas focou em exercícios de finalização da entrada da área, enquanto o restante do elenco participou de um trabalho técnico em outra parte do campo.

Entre os destaques da atividade, o lateral-direito Gilberto participou normalmente, treinando com o grupo. Por outro lado, o atacante Biel seguiu em tratamento, e Nico Acevedo realizou exercícios na sala de musculação.

Confira a provável escalação do Bahia para o jogo: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.