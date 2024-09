Gustavo Mosquito recebe aval do STJD e pode estrear pelo Vitória

Gustavo Mosquito é do Vitória - Foto: Agência Corinthians / Divulgação

O Mosquito 'tá on'. O atacante Gustavo Silva está liberado para fazer a sua estreia pelo Vitória na partida contra o Vasco da Gama, neste domingo (1º). Segundo o portal Arena Rubro-Negra, o atacante recebeu uma resposta positiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para poder atuar pelo Leão.

Com tudo em dia no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde o início da semana, Mosquito só dependia desse aval do STJD para ser relacionado pelo técnico do Rubro-Negro, Thiago Carpini. Com isso, ele vai estar ao menos no banco de reservas no duelo contra os cariocas.

Rubro-Negro e Cruzmaltino se enfrentam às 18h30 deste domingo (1º), no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vitória está na zona de rebaixamento, onde ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos somados. Já o Vasco é o oitavo colocado, com 31 pontos.