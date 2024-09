Com lesão no tornozelo, Messi segue fora por tempo indeterminado

Messi trata lesão no tornozelo - Foto: Chris Arjoon/AFP

Lionel Messi ficará de fora do jogo entre Inter Miami e Chicago Fire, pela trigésima rodada da MLS, apesar de o técnico do time da Flórida, Gerardo Martino, ter garantido nesta sexta-feira (30) que o argentino vem melhorando de sua lesão no tornozelo.

Messi está "cada vez melhor, ainda sem alta médica", disse Martino após o treino da manhã. À tarde, foi confirmado através do relatório de lesões da MLS que o astro não viajará a Chicago para o jogo deste sábado.

"Temos que ver como ele vai se sentindo, é uma lesão que já dura mais de seis semanas, então ele tem que estar bem tranquilo, bem seguro e depois vamos determinar" quando voltar à ação, garantiu o treinador.

Nesta sexta-feira, nos minutos finais do espaço aberto aos jornalistas no treino do Inter Miami, Messi segurou o tornozelo direito enquanto conversava com parte da comissão técnica. Após essa conversa, ele realizou trabalhos diferenciados.

A última aparição de Lionel Messi pelo Inter Miami foi no empate em 3 a 3 contra o Saint Louis City, no dia 1º de junho e, desde então, ele perdeu 12 jogos contando o campeonato da MLS e a Leagues Cup, alguns devido à sua participação na Copa América e o mais recente por causa de uma lesão no tornozelo sofrida na final contra a Colômbia, que coroou a Argentina como bicampeã.

Esta semana ele foi visto pela primeira vez trabalhando com os demais companheiros em campo. Ele já havia feito exercícios na academia com a equipe médica e preparadores físicos, alguns com bola.

O Inter Miami pretende se manter firme na liderança da Conferência Leste, depois de se classificar para os playoffs na rodada anterior com uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Cincinnati.