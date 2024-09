“Possível reverter”, comenta Caio Alexandre após revés para o Flamengo

Caio Alexandre afirma que o Bahia está vivo na Copa do Brasil - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após a derrota para o Flamengo na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o volante Caio Alexandre concedeu entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova. O volante tricolor demonstrou confiança na possibilidade do Bahia reverter a desvantagem no segundo jogo no Rio de Janeiro.

"Todos nós acreditamos. Ainda é possível. Tivemos um resultado ruim no dia de hoje, mas é completamente possível reverter essa situação. Sabemos da qualidade da equipe do Flamengo, é um grande adversário com grandes jogadores, mas sabemos também que temos a nossa qualidade. Precisamos fazer um excelente jogo lá para conseguir uma classificação", disse o camisa 19.

Leia mais:

>> Ceni lamenta derrota para Flamengo, mas vê confronto em aberto

>> "Não tem nada perdido", declara Jean Lucas após derrota para o Fla

Questionado sobre a falta de finalização da equipe, Caio revelou que internamente o elenco Tricolor se cobra diariamente para melhorar. Ele já projeta o próximo compromisso do Esquadrão de Aço no Brasileirão. O time viaja até Bragança Paulista e encara o RB Bragantino neste domingo, 1, às 18h30, no Nabi Abi Chedid.



"Acho que a gente sempre vem se cobrando. A gente tem o controle das partidas, sabia que precisava finalizar um pouco mais e isso está acontecendo. A gente está buscando finalizar de fora. Talvez faltou um pouco mais de capricho. Eu acho que é ajuste fino que a gente precisava fazer durante a semana. Temos a oportunidade de fazer isso no domingo, que é um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro. Jogar contra o Bragantino fora não é fácil, então a gente tem que estar muito focado para performar bem, ajustar o que foi de erro na partida de hoje e, se Deus quiser, tentar uma classificação lá no Rio, que é o que a gente almeja para o Bahia", pontuou Caio.

Caio Alexandre reforça que o trabalho desempenhado pela equipe é bom e afirma que é necessário melhorar mais nas tomadas de decisão.

"A gente está no caminho certo. Acho que a gente jogou contra um grande adversário, um dos melhores times do país. Tivemos o controle da partida, administramos, tivemos chances de gol, mais finalizações. Não é terra arrasada. É caprichar um pouco mais, talvez no terço final para a gente finalizar. Estamos vivos ainda na competição. Tivemos triunfos fora de casa contra grandes adversários no Brasil no ano já”, concluiu