Camisa 10 do Brasil é eleito melhor jogador do mundo de futsal

Pito, camisa 10 da Seleção Brasileira - Foto: Leto Ribas/CBF

O melhor jogador de futsal do mundo usa a camisa 10 e é brasileiro. Nesta sexta-feira, 13, Pito, que atualmente defende o Barcelona, da Espanha, além da Seleção Brasileira, foi eleito o melhor jogador da temporada de 2023, pela Futsal Planet. O prêmio é reconhecido pela Fifa.

"Agora aumenta um pouco a pressão, mas é nesses momentos que realmente é bom, que dá para mostrar o quanto me esforcei todos esses anos. Vou dar o meu melhor para tentar conquistar esse título com o Brasil", afirmou Pito, por meio das redes sociais.

O prêmio chegou na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Fifa, que acontece neste sábado, 14, diante de Cuba. A competição vai ser realizada no Uzbequistão e vai até o dia 6 de outubro.

Pito é o sexto brasileiro a ganhar o título de melhor jogador de futsal do mundo e se junta a nomes consagrados como Manoel Tobias, Adriano Foglia, Falcão, Schumacher, e Ferrão.