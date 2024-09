Ceni elogia estilo de jogo do Bahia e faz pedido: "Vamos desfrutar mais"

Rogério Ceni durante entrevista coletiva - Foto: Divulgação | EC Bahia

Uma eliminação é sempre ruim, ainda mais quando a certeza de que poderia ter feito algo a mais existe. Foi assim que parte da torcida do Bahia se sentiu nas arquibancadas da Arena Fonte Nova na noite deste domingo, 15, no jogo diante do Atlético-MG. Houve vaias no encerramento do primeiro tempo, com o placar ainda zerado.

Após o intervalo o cenário mudou e o Bahia terminou vencendo por 3 a 0, resultado que garantiu a equipe dentro do G-6 do Brasileirão novamente, restando 12 rodadas para o fim da competição. As cobranças, então, se transformaram em aplausos e comemoração, e é isso que Rogério Ceni quer dos torcedores e da imprensa.

Leia mais:

>> Everaldo volta a marcar e afirma: "Nossa meta é a Libertadores"

>> Terceiro cartão amarelo tira Kanu de próximo jogo do Bahia

>> Atual campeão da Série B, Colo-Colo dá 'calote' em jogadores e estafe

“Eu acho legal cobranças, respeito sempre vocês, mas me parece que o Bahia jogou os últimos 20 anos no G-4 e que hoje, infelizmente, nós estamos no G-6, um decréscimo muito grande. Vamos tentar viver um pouco mais. Eu não sei onde vai dar, não sei se conseguiremos sustentar até o final. Gostaria muito de entregar entre o 1º e 6º lugar, mas vamos tentar desfrutar um pouco mais do que é o Campeonato Brasileiro, de um jogo como esse. Eu vou muito orgulhoso para casa pelo que o time produziu do começo ao fim”, disse o treinador.

Eu acho que vocês deviam aproveitar o que esse time, muitas vezes, entrega de coisas boas Rogério Ceni - técnico do Bahia

Rogério Ceni ainda aproveitou para cutucar o Botafogo, do empresário estadunidense John Textor, que foi o segundo clube que mais gastou com contratações na última janela de transferências. Para ele, o mais importante é que o Bahia tem uma identidade.

“Tem time aí que fala de fair play financeiro e enfia 300 milhões. Então assim, nem tudo são flores, não dá para sorrir sempre, mas do lado psicológico e emocional você tem que visualizar o jeito que esse time joga. Você pode gostar ou não gostar, tem dias que dá muito certo, tem dias que não dá tão certo, mas uma coisa não se pode negar: quando você vê o Bahia jogando, você sabe quem é o Bahia. Pode botar outra camisa que vai dizer: ‘parece o Bahia’. Porque é um time que joga num estilo pouco comum no futebol brasileiro”, declarou o comandante.

O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 21, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo da 27ª rodada está marcado para as 21h.