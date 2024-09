Everaldo volta a marcar e afirma: "Nossa meta é a Libertadores"

Everaldo celebra primeiro gol do Bahia sobre o Atlético-MG - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Sem marcar um gol desde a 16ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, Everaldo viveu um longo jejum que acabou na noite deste domingo, 15, na Arena Fonte Nova. O camisa 9 do Bahia marcou um dos três gols sobre o Atlético-MG, em jogo da 26ª rodada, que recolocou o Tricolor no G-6 da competição. Everton Ribeiro e Lucho Rodriguez fecharam o placar.

Em entrevista após a partida, o atacante de 33 anos lamentou a eliminação do Bahia na Copa do Brasil, diante do Flamengo, mas ressaltou que o foco da equipe é uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

“A gente vinha de uma oscilação, infelizmente de uma eliminação na Copa do Brasil, onde ninguém queria. Fizemos por merecer para classificar, mas infelizmente não aconteceu, é do momento, acontece. Fazia algumas partidas que eu não fazia gol, dando assistência, mas sem marcar e isso me incomodou bastante, mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de me dedicar e a recompensa vem com o trabalho. Então, estou muito feliz por ter contribuído hoje com o gol. Triunfo dentro de casa, diante da nossa torcida, mas agora tem mais 12 finais pelo Campeonato Brasileiro”, afirmou Everaldo ao Premiere.

A gente vai em busca dessa nossa meta, que é a Libertadores Everaldo - atacante do Bahia

O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 21, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo da 27ª rodada está marcado para as 21h. Para Everaldo, o Tricolor precisa vencer jogos fora de casa se quiser conquistar uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul.

“[O Fortaleza] é uma equipe que já joga há bastante tempo junto com o mesmo técnico, uma equipe bem entrosada. Não é por nada que eles estão brigando na ponta de cima da tabela. É um clássico do Nordeste, a gente vai lá para buscar o resultado, porque a nossa meta é a Libertadores e para alcançar essa meta a gente precisa ganhar os jogos dentro de casa e fora de casa também. Então a gente vai para esses próximos três jogos antes da parada da data Fifa para vencer, com certeza”, concluiu.