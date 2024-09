Atual campeão da Série B, Colo-Colo dá 'calote' em jogadores e estafe

Elenco do Colo-Colo campeão da Série B do Baianão em 2024 - Foto: Divulgação | FBF

Jogadores, comissão técnica e colaboradores do estafe que fizeram parte da campanha da Série B do Campeonato Baiano pelo Colo-Colo estão cobrando a diretoria do clube por atrasos nos pagamentos dos dias trabalhados e do popular ‘bicho’, premiação extra prometida pela campanha que levou o time ao título. Segundo os atletas, o atraso já supera um mês.

Embora os salários tenham sido pagos, a falta de pagamento dos dias trabalhados e da premiação pela conquista preocupa o elenco, especialmente aqueles que dependem exclusivamente do futebol como fonte de renda.

Recebemos nada ainda, um mês já. [Tinham prometido] dias trabalhados e bicho na semana depois da final, mas nem respondem a gente mais. Anônimo - jogador do Colo-Colo

A reportagem entrou em contato com o então diretor executivo do clube, o português Diogo Silva, mas ele preferiu não se posicionar e ressaltou que apenas patrocinou o Colo-Colo durante a campanha.

O Colo-Colo, campeão da Série B do Baianão, garantiu vaga na elite do futebol baiano em 2025, ao lado do vice-campeão Porto Sport Club. As equipes do sul da Bahia vão substituir Itabuna e Bahia de Feira, rebaixados neste ano.