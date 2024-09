Federação Bahiana de Futebol completa 111 anos e celebra conquistas

Logo da Federação Bahiana de Futebol - Foto: Divulgação | FBF

Fundada em 14 de setembro de 1913, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) celebra neste sábado, 14, 111 anos. A entidade é uma das mais antigas do Brasil e já realizou milhares de competições, entre elas: Campeonato Baiano, Intermunicipal e Copa Governador do Estado da Bahia.

Envolvida em diversos projetos, a FBF surgiu após o fechamento da Liga Bahiana de Sports Terrestres (LBST). Atualmente, a entidade se fortaleceu e está entre as principais federações de futebol do país.

Leia mais:

>> Ex-Vitória é afastado do Goiás por "atitude inadmissível", diz diretor

>> Estádio de Pituaçu recebe Campeonato Brasileiro de Futebol para surdos

>> Lauro de Freitas é sede do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo

O presidente Ricardo Lima, que entrou na FBF como estagiário, ficou com a missão de assumir o cargo do ex-presidente Ednaldo Rodrigues, que atualmente comanda a Confederação Brasileira de Futebol (FBF).

“É uma data muito importante para mim, e com certeza para todo o futebol baiano. Tenho uma vida na FBF. Entrei aqui como estagiário e hoje ocupo o maior cargo, que é a presidência. A melhor forma de retribuir por essa trajetória é me dedicando a cada dia para o sucesso da entidade. Continuarei me empenhando muito para que possamos alcançar ainda mais vitórias. Obrigado a todos”, declarou Ricardo Lima.