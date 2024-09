Bahia domina o Atlético-MG, vence na Arena Fonte Nova e volta ao G-6

Everton Ribeiro comemora gol contra o Atlético-MG - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A eliminação na Copa do Brasil ficou para trás e o Bahia mostrou na noite deste domingo, 15, que o foco está no Brasileirão, única competição que restou para o Tricolor nesta temporada. Na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Atlético-MG por 3 a 0 com gols de Everaldo, Everton Ribeiro e Lucho Rodriguez, em duelo válido pela 26ª rodada.

O resultado fez o Bahia ultrapassar o Cruzeiro e voltar ao G-6 do Brasileirão, agora com 42 pontos em 26 jogos, na 6ª colocação. O próximo compromisso do Esquadrão é no sábado, 21, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo da 27ª rodada está marcado para as 21h.

O jogo

Os primeiros minutos foram de muito estudo por parte das duas equipes. O Bahia aproveitou um Atlético-MG meio desentrosado para pressionar no campo de ataque e tentar recuperar a bola mais próximo do gol e conseguiu as melhores chances de abrir o placar.

No principal momento do Bahia, Thaciano recebeu cara a cara com o goleiro Everson, mas errou o alvo e finalizou para fora, desperdiçando uma grande oportunidade. Criticado pelas últimas atuações, o meia Cauly foi um dos destaques e participou bastante das jogadas de criação do Tricolor.

Na segunda etapa o jogo melhorou e o Bahia cresceu. Logo aos 3 minutos, Everaldo ganhou disputa com os zagueiros do Atlético-MG e quase tirou o zero do placar, mas parou em Everson, que saiu do gol e fez boa intervenção. Dois minutos depois, Thaciano recuperou a bola no campo de ataque e passou para Everaldo, na grande área, que fez o giro e finalizou com o pé direito para o fundo do gol, sem chance de defesa para o goleiro.

Everaldo celebra primeiro gol do Bahia sobre o Atlético-MG | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Com a vantagem no placar, o Bahia se soltou e aproveitou o bom momento na partida para ampliar o placar com Everton Ribeiro, aos 12. O camisa 10 recebeu de Cauly e acertou uma bonita finalização com o pé direito, que ainda desviou no defensor do Atlético-MG e morreu no fundo das redes de Everson.



Rogério Ceni então aproveitou para deixar o time mais leve e promoveu as entradas de Rafael Ratão, Ademir e Lucho Rodriguez, que fechou o placar já nos acréscimos, aos 47. Após bonita tabela com Luciano Juba, Rafael Ratão tocou para o uruguaio soltar o pé e acertar um belíssimo chute. Foi o segundo gol do jovem com a camisa do Bahia, o primeiro no Brasileirão.