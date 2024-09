Com apenas uma contratação, Bahia figura entre clubes que mais gastaram

Lucho Rodríguez, contratação mais cara do futebol nordestino - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A segunda janela de transferências da temporada do futebol brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira, 2, com um novo recorde. Os clubes investiram 181,4 milhões de euros em contratações, cerca de R$ 1,1 bilhão. A marca anterior era 79,6 milhões de euros (R$ 493,9 milhões), em 2022.

O Bahia gastou apenas com Lucho Rodríguez, mas o valor investido na contratação do jovem uruguaio foi o suficiente para colocar o Tricolor no top 3 de contratações mais caras e no top 5 de clubes que mais gastaram neste período.

Contratações mais caras

1 - Thiago Almada (ARG, Botafogo): 19,5 milhões de euros

2 - Carlos Alcaraz (ARG, Flamengo): 18 milhões de euros

3 - Luciano Rodríguez (URU, Bahia): 11 milhões de euros

4 - Maurício (BRA, Palmeiras): 10,5 milhões de euros

5 - Matheus Martins (BRA, Botafogo): 10 milhões de euros

Vale lembrar que Lucho se tornou a contratação mais cara da história do Bahia e também a mais cara da história do futebol nordestino. No ranking dos clubes que mais gastaram, o Tricolor ficou atrás de Cruzeiro, Botafogo, Flamengo e Palmeiras.

Clubes que mais gastaram

1 - Cruzeiro: 38 milhões de euros

2 - Botafogo: 37,5 milhões de euros

3 - Flamengo: 21,8 milhões de euros

4 - Palmeiras: 17,5 milhões de euros

5 - Bahia: 11 milhões de euros

Os valores citados na matéria foram disponibilizados pelo Transfermarkt, plataforma referência mundial no assunto.