Pai e filha mostram amor ao Vitória em AeroNêgo antes de jogo decisivo

Torcedor rubro-negro com sua - Foto: Beatriz Amorim / Agência A Tarde

Na tarde desta sexta-feira, 13, a torcida do Vitória promoveu um AeroNêgo para motivar e incentivar a equipe antes do confronto contra o Atlético-GO, marcado para o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os torcedores, destacaram-se as figuras de Erick e sua filha Jade, que expressaram sua profunda devoção ao clube.

Leia mais:

>> Com Matheusinho, Vitória encerra preparação e viaja para Goiânia

>> Base do Bahia perde espaço e Ceni indica preferência por "experientes"

Erick, com 23 anos de fiel acompanhamento ao Vitória, compartilhou seu amor incondicional pelo clube, dizendo: “Tenho 23 anos de Vitória e estou transmitindo minha energia para minha filha, que não pode seguir outro caminho. Vitória é a vida e a morte. Só Vitória e acabou.” Ele também confirmou que, no próximo jogo, no dia 21, estarão presentes no estádio para apoiar a equipe.