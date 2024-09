Com Matheusinho, Vitória encerra preparação e viaja para Goiânia

Vitória encerrou preparação para enfrentar o Atlético-GO - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória realizou, na manhã desta sexta-feira, 13, seu último treino antes da viagem para Goiânia, onde enfrentará o Atlético-GO pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Thiago Carpini, a equipe participou de uma sessão no campo Bebeto Gama, no CT, que começou com um aquecimento liderado pelo preparador físico Caio Gilli.

O treino incluiu trabalhos táticos focados na construção de jogadas ofensivas e ensaios de bola parada em cobranças de escanteio e faltas laterais. Na parte final, os jogadores praticaram cobranças de pênaltis e participaram de um recreativo de dois toques, que terminou com vitória do time de camisa por 5 a 4.

Leia mais:

>> Base do Bahia perde espaço e Ceni indica preferência por "experientes"

>> Bahia vai para Libertadores? Ceni responde: "Precisamos melhorar"

Matheuzinho e Ricardo Ryller foram liberados para viajar com a delegação, que segue com 23 jogadores para o confronto. Em contrapartida, Patric Calmon (pubalgia), Caio Vinícius (lesão no posterior da coxa direita) e Willean Lepo (lesão no adutor) foram vetados pelo departamento médico e não participarão do jogo.

A delegação do Vitória desembarca em Goiânia às 17h10 desta sexta-feira e segue para o hotel onde ficará concentrada. No sábado, o grupo terá até as 10h para o café da manhã, seguido de uma preleção às 13h30. A saída para o Estádio Antônio Accioly está programada para as 14h, onde o rubro-negro baiano enfrentará o Atlético-GO às 18h30, em busca de mais três pontos na competição.