Base do Bahia perde espaço e Ceni indica preferência por "experientes"

Já se passaram cerca de dois meses e meio desde o empate do Bahia por 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 24 de julho, quando Rogério Ceni deu a última chance para jogadores da base. Os atacantes Tiago e Ruan Pablo entraram na reta final do duelo no Antônio Accioly, sendo que o primeiro participou diretamente do gol de empate. De lá para cá, foram 10 partidas sem oportunidades para os Pivetes de Aço.

Após mais uma derrota para o Flamengo e eliminação na Copa do Brasil, o técnico do Bahia disse que o mau resultado não tinha relação com a não utilização desses jovens. Ceni deixou claro que vai optar por "jogadores mais experientes" até o fim do Campeonato Brasileiro, única competição que resta para o Esquadrão.

"O Tiago está lesionado já faz uns dez dias. O Ruan Pablo foi para a Seleção e foi cortado porque a gente tinha o Lucho, o Ademir de volta, jogadores mais experientes. O Roger até pouco tempo atrás estava lesionado, voltou agora. A base é o sonho de todo treinador, ter jogadores para usar. Vamos ter eles mais gradativamente. Não é o motivo para o Bahia ter perdido hoje. A gente tem jogadores para essas funções, eles ajudam sempre. Quando surge oportunidade, entram, mas tem que ter um pouco de paciência. O nível de competitividade da base não era dos maiores, a gente precisa de mais tempo para ter essa base mais forte", explicou o treinador.



Único jogador da base do Bahia que atua com frequência no time, Gabriel Xavier ganhou a titularidade apenas esta temporada. O zagueiro fez sua estreia como profissional em 2022, quando já havia estourado a idade para atuar no sub-20. Além dele, apenas Tiago e Ruan Pablo tiveram oportunidades neste Brasileirão.