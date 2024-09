“Foi muito pouco no dia de hoje”, diz Ceni sobre atuação do Bahia

Rogério Ceni durante a partida contra o Flamengo no Maracanã - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Pela nona vez o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil na fase de quartas de final. O algoz nesta quinta-feira, 12, foi o Flamengo, que derrotou o Esquadrão de Aço pelo placar mínimo, gol do uruguaio De Arrascaeta no segundo tempo.

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni afirma que a equipe até construiu bem algumas jogadas ofensivas, porém não foi efetiva nas chances que teve, especialmente a do centroavante Everaldo, logo no começo da partida no Rio de Janeiro.

"Entendo que a gente teve a opção de melhorar ofensivamente. Nós até construímos bem as jogadas, chegamos bem no último terço do campo, mas nós não conseguimos ser incisivos. Eu acho que dentro dessas 58 finalizações, nos últimos jogos que você cita, vários jogadores jogaram nessas partidas. Se não começaram, entraram, jogaram por 30, por 40 minutos. Eu acho que nós estamos sendo eficazes nesse ponto. Nós não temos conseguido agredir essa última parte do campo com qualquer atacante que a gente coloque no campo. Nós estamos sofrendo bastante. Até tem jogos que finalizam bastante, como foi o primeiro jogo do Flamengo, nós fizemos coisas boas, chegamos, merecemos vencer. Mas hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo, que saiu cara a cara com o goleiro, nós infelizmente não conseguimos justificar, porque nós não tiramos a oportunidade de vencer o jogo depois. Daquele momento teve muito ataque, finalizações, nada. Mas pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje".

Apesar do grande trabalho no começo do Brasileirão, os jogadores do Bahia não prometeram a conquista do título. A boa campanha coloca o Bahia na disputa de uma das vagas para a Libertadores de 2025. Rogério afirma que a equipe precisa corrigir os erros cometidos para voltar ao caminho dos triunfos.

“Nós começamos bem o Campeonato Brasileiro. E como você falou do vender, era uma coisa que nós mesmo mostramos que a gente fez às vezes até melhores resultados do que as pessoas esperavam. E nos últimos jogos, realmente o rendimento principalmente ofensivo caiu. Acho que a defesa ainda é equilibrada, não sofre muitos gols, mas o que mudou muito foi o aproveitamento ofensivo e sem dúvida sempre motivo de reflexões para você ver que em alguma coisa a gente poderia ter feito de maneira melhor. Acho que é cada partida, cada jogo, mesmo ganhando muitas vezes a gente sabe onde tem defeitos e nós vamos ter que tentar corrigir a matéria prima nos próximos, daqui a dois, três meses, quatro, mas nós temos que valorizar quem nós temos aqui. De poder tentar levar dentro do Campeonato Brasileiro numa posição que a gente consiga atingir um objetivo”, disse.

“Porque eu sempre falo, as Copas são importantes mas elas só dois vão chegar no final e só um vai sair não só com o título mas com a vaga na Libertadores por exemplo como dá na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, como dá uma Copa Libertadores para o próximo ano. E no Campeonato Brasileiro você tem algumas posições que você pode alcançar objetivos eu acho que sempre falo para vocês desde o começo do ano o objetivo era ter um calendário cheio para o ano que vem infelizmente nas últimas rodadas a gente caiu bastante em percentual de aproveitamento de resultados mas lá vamos ter que encontrar soluções para esses últimos três de jogos são 85 dias três de jogos para fazer pontos para continuar brigando pelas posições que a gente se encontra hoje o que se encontrou dentro do Campeonato como um todo”, complementou.

Ceni admitiu que está frustrado pela eliminação e já projeta a disputa do Campeonato Brasileiro. O foco da equipe é terminar em uma das vagas para a Taça Libertadores de 2025. Para isso, a equipe precisa melhorar o rendimento na competição.

“Primeiro, já frustra o fato de ser na Copa do Brasil, independente se é pro Flamengo ou no Maracanã, mas é frustrante pra gente. Qualquer eliminação, ela causa bastante tristeza. Segundo eu concordo com você. Nós produzimos em efetividade os resultados e até em qualidade de jogo nós produzimos. Em determinado momento, o torcedor esperava muito mais. Acho que nós tivemos uma sensação mais organizada da nossa realidade. O que nós temos que fazer é voltar a jogar como nós jogamos durante boa parte desse Campeonato Brasileiro. E principalmente tentar crescer em número de gols. Nós temos feito pouquíssimos gols. Eu acho que, eu repito, é um time que constrói bem, é um time que joga bem até o último terço, mas encontra muitas dificuldades”, pontuou.

“Eu acho que nós temos ainda possibilidade, nós temos 13 jogos, temos 39 pontos em disputa, tem muitos times que estão subindo, Internacional subindo, Vasco subindo, times que vão ter mais um time que está atrás da gente, o Atlético-MG, são os times que tem jogos a menos e que podem chegar mais próximo, será o final de ano bem disputado para a gente tentar alcançar esse objetivo que nós temos, foi para mim que seria tentar chegar nesse grupo de Pré-Libertadores, que muita de vocês está vaga de Libertadores, vai ser uma disputa, nós vamos ter que melhorar, nós vamos ter que voltar a jogar mais como a gente jogou nos meses de abril, maio, no Campeonato do Brasileiro”, concluiu.