Bahia perde para o Flamengo no Maracanã e dá adeus à Copa do Brasil

Everaldo perdeu uma chance clara no começo do jogo e o Bahia pagou caro pelo erro - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Flamengo e Bahia se encontraram na noite desta quinta-feira, 12, no Maracanã pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Precisando reverter a desvantagem do primeiro jogo, os comandados de Rogério Ceni até bateram de frente, mas foram derrotados por 1 a 0 no Rio de Janeiro. O sonho da semifinal inédita foi adiado mais uma vez e o Esquadrão foi eliminado da Copa do Brasil.

O gol dos cariocas foi marcado pelo uruguaio De Arrascaeta, aos oito minutos da etapa final, após jogada de contra-ataque.

Agora o Tricolor foca suas atenções na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no próximo domingo, 14, contra o Atlético-MG, às 18h39, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada.

Primeiro tempo cheio de "trocação" entre as equipes



Aos cinco, o Esquadrão quase faz. Everton Ribeiro faz jogada pela direita e dá bela assistência para Everaldo. O camisa 9 do Bahia avança, fica de frente para Matheus Cunha e finaliza pessimamente mal.

No minuto seguinte, o Flamengo responde rapidamente. Contra-ataque rápido, a bola cai no lado direito da grande área para Gerson. Ele chuta forte de canhota e Marcos Felipe defende com os punhos fechados afastando o perigo.

O jogo começou com as equipes se agredindo. Everton Ribeiro se movimenta muito e cria outro lance. Agora, quem recebe é Jean Lucas, outro ex-jogador do Flamengo. O camisa 6 abre na entrada da área, bate forte, mas a bola sobe muito. Aos 14, quase o Fla faz. Arrascaeta cobra falta fechada na área, Léo Pereira "trisca" e a bola passa próximo do gol de Marcos Felipe.

O Flamengo tenta pressionar com jogadas pelo lado esquerdo, com Gerson muito acionado. Aos 20, o camisa 8 estica bola longa para Fabrício Bruno. O zagueiro cabeceia, mas a bola sai longe do gol.

O Bahia sai bem desde a área de defesa. Everton Ribeiro lança Thaciano, que tenta devolver, mas Luiz Araújo se antecipa e evita o ataque perigoso do Bahia aos 35.

Escanteio para o Flamengo aos 37. Arrascaeta manda na área, uma muvuca se forma, a bola sobra para Bruno Henrique, que tenta finalizar, mas Marcos Felipe defende e salva a pátria do Bahia.

Na sequência, cruzamento na área e o paredão tricolor afasta. Dois minutos depois, tem Esquadrão dando resposta. Everaldo recebe bom passe de Arias dentro da área. Ele gira, mas bate sem equilíbrio e manda para fora.

Aos 45, Luiz Araújo tem grande chance em cobrança de falta frontal, mas ele desperdiça mandando na barreira. Na sequência, Kanu salvou o Bahia no rápido contra-ataque do Flamengo. Luiz Araújo toca para Gerson, mas o zagueiro do Bahia corta de maneira preciso.

Bahia sucumbe, Flamengo marca e se classifica a semifinal

Logo aos dois minutos da etapa final, Cauly perde a bola para Luiz Araújo, que recupera e faz grande jogada em velocidade. A bola chega em Gerson, que devolve. Luiz chuta de canhota, mas é travado por Gabriel Xavier que se recupera de maneira sensacional.

Aos seis, o Flamengo novamente leva perigo. Bruno Henrique arranca, encara dois defensores do Bahia e arrisca de fora da área. Chuta forte e Marcos Felipe espalma para escanteio.

Dos minutos depois, os cariocas são letais e marcam. Léo Ortiz vê a passagem de Bruno Henrique e passa. O camisa 27 ganha de Gabriel Xavier na velocidade e toca no meio da pequena área para De Arrascaeta. De frente para o crime, o uruguaio só escorou e balançou as redes do Bahia. Festa rubro-negra no Maracanã.

Rogério Ceni fez as cinco alterações, porém não surtiu efeito. O time tricolor sentiu o gol adversário e não esboçou reação. Experiente, o time do Flamengo tocou a bola, fez o tempo passar e administrou para conquistar a classificação.



Flamengo x Bahia - Copa do Brasil, quartas de final jogo de volta



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quinta-feira, 12 de setembro de 2024

Horário: 21h45

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Dyorgines Jose Padovani De Andrade (ES)

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)



Cartões amarelos: Gabriel Xavier e Iago Borduchi (BAH); Bruno Henrique (FLA)

Gols: De Arrascaeta (FLA)

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton

Lucas; (Varela) Léo Ortiz, Evertton Araújo (Erick Pulgar), Arrascaeta (Gabriel) e Gerson; Luiz Araújo (Allan) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; (Iago Borduchi) Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena), Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.