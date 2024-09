“Faltou ser incisivo”, diz Kanu após eliminação da Copa do Brasil

Kanu foi titular na derrota contra o Flamengo no Maracanã - Foto: Rafael Ribeiro / EC Bahia

O Bahia não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro jogo e deu adeus ao sonho da semifinal inédita da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 12, o Esquadrão de Aço perdeu novamente pelo placar mínimo para o Flamengo e foi eliminado da Copa do Brasil. O gol do jogo foi marcado pelo uruguaio De Arrascaeta no segundo tempo.

Leia mais:

>> Bahia perde para o Flamengo no Maracanã e dá adeus à Copa do Brasil

>> Volante do Bahia é novamente convocada para a Seleção Sub-17

Após a partida, o zagueiro Kanu fez o resumo do jogo. Frustrado, o defensor explicou que a equipe não teve criatividade especialmente no último terço e lamentou a eliminação no Rio de Janeiro.

"Faltou ser incisivo. Faltou no último terço, um drible, um lance decisivo. Infelizmente não aconteceu. A gente está muito chateado. É juntar as forças agora. Temos três rodadas no Brasileiro, se eu não me engano. A gente precisa ir para a Libertadores, esse é o nosso objetivo na temporada hoje", disse o camisa 4 em entrevista a TV Globo.

Com status de favorito, o Bahia perdeu os títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste no primeiro semestre. Fora da Copa do Brasil, o time volta as atenções para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Kanu afirma que o objetivo do time azul, vermelho e branco é chegar à Libertadores de 2025.

"Horrível. É pedir desculpa para o nosso torcedor. Ele vem sempre enchendo nos nossos jogos, fortalecendo o nosso time. Infelizmente, essas competições a gente deixou a desejar. É dar continuidade nessas três rodadas para a gente ir para a Libertadores, que é o nosso objetivo na temporada", finalizou.

Agora, o time azul, vermelho e branco volta a campo no próximo domingo, 15, contra o Atlético-MG, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão.