Volante do Bahia é novamente convocada para a Seleção Sub-17

É DO BRASIL!

Martha é convocada pela segunda vez para a Seleção Brasileira feminina Sub-17 - Foto: Divulgação / EC Bahia

A volante Martha, do time feminino do Bahia, foi novamente convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. A atleta foi chamada pela segunda vez pela treinadora Simone Jatobá.

Antes da convocação de Martha, a meia Vivia, uma das destaques do time tricolor no Campeonato Baiano feminino, foi chamada três vezes para o time verde e amarelo.

A Seleção Brasileira segue uma programação de treinos com foco na Copa do Mundo da categoria. Os trabalhos serão na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 30 de setembro.

Um dos bons valores das Mulheres de Aço, a soteropolitana Martha atuou no Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe venceu duas partidas e empatou uma.