Canarinha: Jogadora do Bahia é convocada para a seleção sub-17 | A TARDE

Tem tricolor na Canarinha. A meia-campista Vivia, do Bahia, foi convocada para a Seleção Brasileira sub-17. A atleta vai fazer parte da turma que participará do primeiro período de preparação do ano.

O período de treinos será entre os dias 17 e 28 de janeiro. A jogadora disputou o Brasileirão sub-17 pelo Bahia, em novembro do ano passado, com um gol marcado no torneio.

Logo após o período, a jogadora se reapresenta ao Tricolor de Aço.