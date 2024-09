Coração dividido: Hernane fica em cima do muro para Flamengo x Bahia

Hernane 'Brocador' defendeu os dois clubes na carreira - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo | Felipe Oliveira /Divulgação

Baiano e torcedor tricolor declarado, o atacante Hernane, conhecido popularmente pelo apelido de 'Brocador', está com o coração dividido para a partida decisiva entre Flamengo e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta noite de quinta-feira, 12, no Maracanã. Ele, que teve destaque pelo time carioca com gols e títulos, projetou o confronto e ficou em cima do muro quanto à torcida no duelo.

"Eu creio que vai ser um jogo bom, um jogo disputado. Não dá para cravar um favorito nessa partida, até porque o Bahia é uma equipe muito forte também fora de casa, é bem agressiva, joga para fazer o gol. Creio que vai ser um jogo muito bom, muito bonito de assistir e que vença o melhor", expressou o jogador em entrevista ao GE.

Com a camisa do Tricolor de Aço, Hernane atuou entre 2016 e 2018, marcando 31 gols e dando seis assistências, além de conquistar a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Na ocasião, também ajudou o Esquadrão a conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Mas, na Copa do Brasil, ele fez sucesso pelo Rubro-Negro carioca, quando em 2013, 'brocou' o gol do título e conquistou a taça.

"Eu joguei nos dois times. Eu, como baiano e torcedor do Bahia, fico feliz por ter jogado nesses dois clubes. Conquistei a Copa do Brasil pelo Flamengo, foi um jogo histórico na minha vida, na minha carreira. O Bahia hoje é um novo Bahia. Eu joguei lá entre 2016 a 2018 e hoje tem um novo Bahia", disse.

Aos 38 anos de idade, o atleta atualmente defende as cores da Associação Atlética Portuguesa, do Rio de Janeiro, onde participa da disputa da Copa Rio e da Série D do Brasileirão.