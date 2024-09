Bahia x Flamengo: saiba porque jogo decisivo será em horário incomum

Bahia e Flamengo na partida de ida - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Jogos com transmissão da TV Globo no meio de semana têm como padrão o horário das 21h30, mas nesta quinta-feira, 12, os duelos entre Bahia e Flamengo, e Atlético-MG e São Paulo estão previstos para começarem às 21h45. O horário incomum dos confrontos que valem vaga na semifinal da Copa do Brasil foi um pedido da própria emissora.

O principal motivo para esta alteração foi o horário eleitoral obrigatório, que é transmitido entre 20h30 e 20h40. Com o novo horário das partidas, a TV Globo não terá tantas mudanças em sua programação. O início da cobertura dos jogos está previsto para às 21h20, e a bola rola às 21h45.

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, e agora faz a partida de volta no Maracanã. Luis Roberto, Júnior e Roger Flores comandam a partida. No MorumBIS, o Atlético-MG venceu o jogo de ida por 1 a 0 e entra em campo com vantagem na Arena MRV. O duelo terá Everaldo Marques, Ana Thaís Matos e Grafite.