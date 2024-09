Estão de volta! Atletas convocados foram reintegrados ao time do Bahia

Luciano Rodríguez e Santiago Arias estão reintegrados ao elenco do Bahia - Foto: Divulgação / ECBahia

Convocados para defender a Colômbia e Uruguai, respectivamente, o lateral Santiago Arias e atacante Luciano Rodríguez estarão à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Flamengo, nesta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os atletas foram reintegrados no elenco do Bahia após o período da data Fifa.

Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção colombiana enfrentou Peru e Argentina, enquanto os uruguaios encararam Paraguai e Venezuela. Lucho Rodríguez e Santi Arias não chegaram a entrar em campo e ficaram no banco de reservas em ambos os jogos.

Leia mais:

>> Bahia conta com poder de decisão de Everton Ribeiro contra Flamengo

>> Ex-Bahia, volante se arrisca na construção civil e não volta ao futebol

>> Bahia está pronto para buscar vaga inédita contra o Flamengo

Portanto, a última vez que os jogadores atuaram foi pelo Tricolor, na derrota contra o Bragantino, no dia primeiro de setembro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o retorno dos atletas, o Bahia volta a ter quase todo o elenco à disposição do treinador Rogério Ceni. Apenas o atacante Biel, com dores nas costas, e o volante Nicolás Acevedo, em transição física, estarão de fora do duelo.

O Esquadrão de Aço precisa reverter o placar da partida de ida, em que o Flamengo venceu por 1 a 0, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Em caso de triunfo tricolor por um gol de diferença, o duelo será decidido nas cobranças de pênalti, entretanto, qualquer resultado que envolva uma vantagem maior, o clube baiano se classificará, pela primeira vez, às semifinais da Copa do Brasil.