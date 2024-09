Ex-Bahia, volante se arrisca na construção civil e não volta ao futebol

Jogador do Bahia entre 2018 e 2019, Nilton Ferreira aposentou as chuteiras em 2021 e agora se arrisca em uma área bem distante do futebol: a construção civil. O ex-volante atualmente cuida de uma empresa no ramo, onde se vê tendo uma longa carreira.

Quando eu aposentei, entrei de cabeça nesse ramo, e eu não quero sair tão cedo. Estou indo para três anos. É uma coisa louca, uma intensidade, com um ritmo totalmente diferente do campo. Nilton Ferreira - ex-jogador do Bahia

Além do Esquadrão, onde colaborou com dois gols e duas assistências, Nilton conquistou títulos pelo Corinthians, Vasco e Cruzeiro. Sua última temporada, em 2021, foi vestindo as cores do Real Tomayapo, da Bolívia. Desde então, presente na engenharia, o ex-volante faz questão de se manter presente no cotidiano da empresa.

"Eu não paro muito nas obras. Têm azulejistas, pedreiros, rapaziada que restaura o piso de madeira... a cancha é legal, aqui é pior. Aqui a gente pega cimento, areia. Como o grande Muricy fala, o sobrenome aqui é trabalho. Falo que trabalho mais que eles. O gostoso é isso", contou o empresário à TV Glçobo.

| Foto: Reprodução/ TV Globo

Contente com a nova profissão, Nilton descarta um possível retorno aos gramados. Sobre o assunto, revelou que recebeu uma proposta de um time de Goiânia para jogar na temporada de 2024, mas negou.

"Eu tive uma proposta em setembro (de 2023) para apresentar em fevereiro (de 2024), mas eu neguei. Pelo amor de Deus, a obra toma muito tempo. Era em Goiânia, só vou falar isso"