Bahia está pronto para buscar vaga inédita contra o Flamengo

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de cravar um resultado histórico, o Bahia está pronto para encarar o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será nesta quinta-feira, 12, no estádio do Maracanã, às 21h45.

Desta maneira, na manhã desta quarta-feira, Rogério Ceni comandou o último treino da equipe antes da viagem ao Rio de Janeiro, que será nesta tarde. As atividades foram iniciadas com ativações na academia, depois seguiram para o campo.

No local, foi feito um aquecimento físico e técnico, supervisionado pelo preparador físico Danilo Augusto. Sob comando de Rogério Ceni, o elenco participou de um treinamento técnico, com passes na entrada da grande área, cruzamentos e finalizações.

Na sequência, o treinador realizou um trabalho tático com um grupo. Os demais, em espaço reduzido, participaram de um exercício técnico. Ao fim do treino, todos os atletas treinaram pênaltis.