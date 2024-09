Eliminação do Bahia registra maior público do ano no Brasil

Maracanã foi o palco de Flamengo e Bahia - Foto: Paula Reis | CRF

O jogo que culminou na eliminação do Bahia da Copa do Brasil 2024, nesta quinta-feira, 12, registrou o maior público do futebol brasileiro no ano. A partida foi realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final, e terminou com vitória de 1 a 0 para o Flamengo com gol de Arrascaeta.

As arquibancadas do principal palco do futebol brasileiro receberam 65.662 pessoas no total, sendo 60.839 pagantes, e teve uma renda de R$ 5.713.895,00, a maior da atual edição da competição.

O público desta quinta superou os 60.536 pagantes que assistiram à vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Bolívar, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Como mandante, o maior público do Bahia no ano foi na derrota contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, que recebeu 48.346 torcedores pagantes.