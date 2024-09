Bahia vai para Libertadores? Ceni responde: "Precisamos melhorar"

Após 25 rodadas do Brasileirão, o Bahia é hoje o sétimo colocado, com 39 pontos conquistados - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Vice no Campeonato Baiano, eliminado nos pênaltis na semifinal da Copa do Nordeste e agora queda para o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil. Após seguidas decepções, para o Bahia agora só resta o Brasileirão e cumprir o sonho do torcedor de se classificar para a Copa Libertadores. No entanto, as últimas atuações mostram que essa missão será difícil de ser concretizada.

Após 25 rodadas do Brasileirão, o Bahia é hoje o sétimo colocado, com 39 pontos conquistados. O problema é que a equipe está em viés de queda e mais distante de um G4 que frequentou com regularidade no primeiro turno. Após a derrota na Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni reconheceu que o Tricolor precisa melhorar se quiser garantir vaga na Libertadores.

"Será um final de ano bem disputado para chegar nesse grupo de pré-Libertadores, vamos ter que melhorar, voltar a jogar como fizemos em maio e abril do brasileiro. Já frustra o fato de ser eliminado na Copa do Brasil. Qualquer eliminação causa muita tristeza. A gente produziu em efetividade, resultado e qualidade de jogo em determinado momento. O que temos que voltar a fazer é jogar como jogamos em boa parte do Brasileiro. E principalmente voltar a fazer gols. Temos que tentar sanar essa dificuldade e melhorar nosso aproveitamento, que caiu bastante nos últimos jogos", admitiu.

Ceni ainda lembrou que clubes que estão atrás do Bahia podem aparecer para roubar vaga do Tricolor. Nas últimas cinco rodadas foram apenas 7 pontos conquistados. Internacional e Vasco que aparecem logo atrás na classificação pontuaram mais (11 e 10 pontos, respectivamente). O Colorado ainda conta com dois jogos a menos e somente 4 pontos atrás.

"A mim frustra bastante, você sempre sonha em chegar lá no alto. Ainda temos possibilidades, são 39 pontos em disputa. Muitos times estão subindo, times que estão atrás da gente, Inter, Vasco, Atlético-MG", falou Ceni.

O Bahia volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 15, contra o Atlético Mineiro, às 18h30, na Arena Fonte Nova.