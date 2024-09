Vitória vence jogo-treino na Toca focado no Brasileiro de Aspirantes

Time Sub-23 rubro-negro durante jogo-treino na Toca do Leão - Foto: Divulgação / EC Vitória

Focado na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o time Sub-23 do Vitória venceu por 3 a 0 a equipe do Ação Performance, de Lauro de Freitas, em jogo-treino preparatório. A partida foi realizada na manhã desta quarta-feira, 18, no Campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura.

Os gols do jogo-treino foram marcados pelo volante Edenilson, o atacante PR e o meia Emerson fechou o placar. O técnico Laelson Lopes escalou a equipe inicialmente com Alexandre Fintelman; Paulo, Wesley, Jadson e Tenório; Edenilson, Papaterra e Hugo; Fábio, PR e Riquelme Carvalho.

O time passou por experimentos e terminou a partida com Alexandre Fintelman; Misael, Thiago, Pedro e Hugo; Lorran, Emerson e Henri; Ryan, Alex e Willian.

O rubro-negro baiano estreia fora de casa contra o Galo no dia 25, uma quarta-feira, às 16h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O Vitória compõe o grupo A da competição, com CRB-AL, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama.