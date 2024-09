Com Lucas Arcanjo de fora, Muriel terá oportunidade na meta do Vitória

Muriel antes da semifinal do Campeonato Baiano contra o Barcelona, em Ilhéus - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A suspensão do titular Lucas Arcanjo pelo terceiro cartão amarelo abriu uma brecha na meta rubro-negra. Após seis meses, o experiente Muriel Becker fará sua estreia no Campeonato Brasileiro defendendo o time vermelho e preto. Até então, o veterano ainda não perdeu atuando pelo Vitória.

Formado na base do Leão da Barra, Arcanjo vem sendo titular absoluto no gol desde 2023. Na atual temporada, foi utilizado tanto por Léo Condé quanto por Thiago Carpini. Contratado no início de 2024, Muriel estava no futebol do Chipre e chegou na Toca para ser o "toque de experiência" entre os goleiros do time.

O arqueiro de 37 anos atuou por nove oportunidades no primeiro semestre, após Lucas Arcanjo ser diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo. Entre o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, foram seis vitórias, três empates e cinco gols sofridos. Seu último jogo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, no mês de março, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

Vale salientar que o Vitória tem a disposição para o gol as opções de Yuri Sena, recém-chegado após empréstimo para o CSA, e Alexandre Fintelman, que está incorporado ao elenco Sub-23 que está em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.



Partidas jogadas por Muriel no Vitória:



Copa do Nordeste

1ª rodada

Altos 0 x 0 Vitória, em 4 de fevereiro de 2024



2ª rodada

Vitória 3 x 1 ABC, em 10 de fevereiro de 2024



4ª rodada

Vitória 1 x 1 Náutico, em 22 de fevereiro de 2024



5ª rodada

Vitória 3 x 1 Itabaiana, em 7 de março de 2024



Campeonato Baiano



6ª rodada

Jacobina 0 x 0 Vitória, em em 7 de fevereiro de 2024



7ª rodada

Vitória 3 x 2 Bahia, em 18 de fevereiro de 2024



8ª rodada

Vitória 3 x 0 Atlético-BA, em 25 de fevereiro de 2024



9ª rodada

Itabuna 0 x 2 Vitória, em 3 de março de 2024



Semifinal - jogo de ida

Barcelona de Ilhéus 0 x 2 Vitória, em 10 de março de 2024