Vitória inicia semana de treinos de olho no Juventude, pela 27ª rodada

Jogadores do Vitória durante treino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer o Atlético-Go, o elenco do Vitória retornou aos treinos na manhã desta terça-feira já de olho na próxima final: o duelo diante do Juventude, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será neste sábado, 21, no Barradão, com bola rolando a partir das 16h.

Abrindo as atividades, o preparador físico Caio Gilli comandou um aquecimento com todos os atletas. Na sequência, Thiago Carpini dividiu o elenco em quatro times, com 12 jogadores cada, e os goleiros atuando como apoio. Em campo reduzido, os jogadores treinaram a posse de bola com transição.

Na segunda parte do treino, os titulares no confronto diante do Dragão foram liberados, exceto Alerrandro, que participou das atividades em campo reduzido com dois times (7x7).

Do lado dos goleiros, Lucas Arcanjo, que desfalca o Vitória na 27ª rodada, participou da preparação ao lado de Muriel, Yuri, Alexandre Fintelmann e Davi, que realizaram um treino específico com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

O segundo treino da semana será na tarde desta quarta-feira, 18, com início previsto para às 16h.