Tromboembolismo pulmonar: conheça doença que levou Osvaldo para a UTI

A torcida do Vitória levou um susto após vazar a informação de que o atacante Osvaldo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. De acordo com o comunicado divulgado pelo Rubro-Negro, o jogador reclamou de dores depois de sentir incomodo torácico e precisou ser hospitalizado, na noite da última segunda-feira, 16.

Com um problema pouco comum entre atletas profissionais, surgiram vários questionamentos sobre os próximos passos da carreira do atacante de 39 anos, que fez 39 jogos pelo Leão em 2024. Por isso, o Portal Massa! conversou com o médico pneumologista Dr. Guilhardo Fontes Ribeiro para explicar melhor ao torcedor do Leão o que de fato aconteceu com o ‘Vovô’.

De acordo com o especialista, o tromboembolismo pulmonar pode causar diversos sintomas graves no paciente e age de maneira rápida. “São trombos que se formam na perna e se desgarra e vai para o pulmão e a sintomatologia vai depender do estado pulmonar prévio e do grau de obstrução, do calibre dos vasos que foram obstruídos e a pessoa pode ter lipotimia, quer dizer, tortura, desmaio, dor torácica, tosse, escarros de sangue, dificuldades inspiratórias e dor quando respira”, explicou.

Vale lembrar que o jogador ficou no banco de reservas na vitória contra o Atlético-GO, em Goiânia, e não foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini, por precaução.

Apesar de a situação não ter passado de um susto, Dr. Guilhardo ressaltou que o caso poderia ter um desfecho de desastre caso Osvaldo tivesse entrado em campo no último sábado (15).

“Porque ele está fazendo esforço, está fazendo atividade física, precisa de maior consumo de oxigênio, e aí poderia ter uma dimensão imprevisível, viu? Porque isso leva arritmia cardíaca, o coração bate de forma assincrônica, não é com sincronismo, e isso aí pode realmente trazer gravíssimo problema pra ele”, afirmou o pneumologista.

Por causa do longo período de tratamento, é provável que Osvaldo não entre mais em campo nesta temporada e, a depender, a aposentadoria do jogador pode ser antecipada. “O tratamento mínimo é durante 90 dias, dependendo da causa responsável pelo tromboembolismo pulmonar. Se foi traumático, se foi espontâneo ou não”, analisou Dr. Guilhardo.

Causa do problema

Por meio das redes sociais, Osvaldo se pronunciou para tranquilizar a torcida do Vitória e aproveitou para explicar que o problema surgiu após uma pancada. Segundo o atacante, a atuação dos médicos foi fundamental para que tudo fosse detectado da maneira mais rápido e segura possível.

"Boa noite pessoal, passando para falar que estou bem e para agradecer o carinho e preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna, o edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas graças a Deus foi detectado a tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo, logo espero estar de volta defendendo as cores do leão. Um grande abraço a todos", escreveu o atleta.