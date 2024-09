Atacante do Vitória vai parar na UTI após grave problema de saúde

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O atacante Osvaldo, do Vitória, deu entrada na UTI do Hospital São Rafael, em Salvador, nesta segunda-feira, 16, com quadro de embolia pulmonar e trombose. O camisa 11 rubro-negro foi poupado da partida contra o Atlético-GO, realizada no no sábado, 14, e apenas compôs o banco de reservas. Na ocasião, o técnico Thiago Carpini disse que a ausência do atleta foi causada por "desconfortos" no corpo.

Leia mais:

>> Vitória divulga programação antes do duelo decisivo contra o Juventude

>> Vitória promove 'semana do cliente' com sorteios e prêmios para SMV

De acordo com fontes ligadas ao Portal A TARDE, Osvaldo deu entrada no hospital da capital baiana reclamando de dores na parte lateral da barriga. O Vitória está ciente da situação e vai emitir uma nota detalhando a situação para a torcida em suas redes sociais.



Após o jogo contra o Atlético-GO, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini explicou a ausência do atacante. "A saída do Osvaldo foi opção minha. Ele sentiu desconforto no tornozelo, entorse, no início da semana, treinou na véspera, conseguiu suportar em alguns momentos e pôde estar com nós aqui. Muito importante a presença dele aqui", disse o trenador em coletiva.



Jogador mais experiente do elenco do Vitória, Osvaldo tem 37 anos e é peça constantemente utilizada ppr Carpini. Na atual temporada, ele jogou por 39 oportunidades, com oito gols marcados e uma assistência.

Osvaldo chegou ao Leão da Barra em 2023. Com o manto vermelho e preto, atuou por 89 vezes, marcou 16 gols e tem 11 assistências. Ele conquistou o inédito título da Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

Osvaldo utilizou as redes sociais para tranquilizar a torcida sobre seu estado de saúde | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Vitória divulgou uma nota oficial sobre a situação de Osvaldo.

>>>Vitória divulga nota oficial sobre a situação de Osvaldo