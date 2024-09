Vitória divulga programação antes do duelo decisivo contra o Juventude

Jogadores do Vitória comemorando resultado diante do Atlético-Go - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória já se prepara para enfrentar o Juventude , pela 27ª rodada, na luta contra o rebaixamento para a Série B. Em programação divulgada pelo clube na manhã desta segunda-feira, 16, os atletas receberão folga e iniciam os treinos na terça-feira.

Atualmente com 25 pontos, o Leão poderá sair da zona de rebaixamento no próximo sábado, 21, no duelo contra a equipe gaúcha, em caso de vitória do rubro-negro e uma derrota ou empate do Fluminense. A partida está prevista para ocorrer às 16h, no Barradão.

Confira programação da semana (sujeita a mudança):

SEGUNDA-FEIRA

Folga

TERÇA-FEIRA

Reapresentação e treino - 09h

QUARTA-FEIRA

Treino - 16h

QUINTA-FEIRA

Treino - 16h

SEXTA-FEIRA

Treino - 09h

Coletiva virtual (A definir)

Concentração - 12h

SÁBADO

Jogo - Vitória x Juventude

Barradão

16h

DOMINGO

Folga