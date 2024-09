"Não imaginava que entregaria tanto", diz Ceni ao elogiar Everton Ribeiro

Everton Ribeiro comemora gol marcado sobre o Atlético-MG - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Principal contratação do Bahia para a temporada, Everton Ribeiro tem se mostrado decisivo. Contra o Atlético-MG, neste domingo, 15, ele marcou apenas o seu segundo gol no Brasileirão, mas ele ainda contabiliza cinco assistências na competição.

Entretanto, o que mais chama a atenção no camisa 10 tricolor é a sua entrega na marcação, mesmo aos 35 anos. O técnico Rogério Ceni lembrou do lance em que Everton Ribeiro roubou uma bola de Hulk e rasgou elogios ao jogador na entrevista coletiva após a partida.

“Eu quando trouxe o Everton eu já sabia quem era como pessoa e como atleta por ter treinado ele no Flamengo, mas eu não imaginava que ele entregaria tanto quanto ele vem entregando para a gente. Como referência, como pessoa, como atleta, com dedicação. Jogou todos os minutos, os outros saíram. Ficou bom para ele o jogo quando eu botei os três da frente, eu falei: ‘agora eu só preciso que você faça eles correrem, não se desgaste mais e você vai se sustentar até o final do jogo’”, revelou Rogério Ceni.

“Nem sempre eu vou conseguir ter o Everton os 90 minutos. O Everton foi o que apresentou a melhor recuperação no sábado. Fizemos avaliação e ele mesmo falou para mim: ‘Estou me sentindo bem’. Então, isso propiciou a ele. Jean Lucas sai e o Everton fica até o final”, complementou o treinador.

O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 21, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo da 27ª rodada está marcado para as 21h.