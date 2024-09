Campeão mundial, Edílson Capetinha completa 53 anos: Relembre carreira

Edílson com o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presente no elenco da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, o baiano Edílson está comemorando 53 anos nesta terça-feira, 17 de setembro. Durante sua trajetória com a Seleção Brasileira, que se iniciou em 1993, disputou 24 partidas, com 17 vitórias, quatro empates, três derrotas e seis gols. Além disso, soma passagens pelas equipes da capital, Vitória, em 2004, e Bahia, em 2010.

Na carreira como jogador, o 'Capetinha', como ficou conhecido, conquistou três títulos de Campeonato Brasileiro, Mundial de clubes, Copa dos Campeões regionais, o Campeonato Baiano pelo Vitória e muito mais. Entre conquistas individuais, o soteropolitano foi eleito o melhor jogador do Mundial de 2000, quando vestia a camisa do Corinthians.

"A Confederação Brasileira de Futebol parabeniza e reverencia Edílson Capetinha, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002", escreveu a Confederação Brasileira de Futebol.

História no futebol:

Edílson foi revelado pelo Guarani-SP, em 1992. No ano seguinte, se tornou jogador do Palmeiras, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro e do Torneio Rio-São Paulo em 1993 e bicampeão paulista em 1993 e 1994. Do Palestra Itália, rumou para o português Benfica, em 1994, e para o japonês Kashiwa Reysol, em 1996.

No retorno ao futebol brasileiro, vestiu a camisa do Corinthians e se tornou ídolo da fiel, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, o Paulista de 1999 e foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2000. Na sequência, jogou no Flamengo em 2001 e Cruzeiro no ano do penta. Após anos de futebol, decidiu aposentar as chuteiras em 2016, quando vestia a camisa do Taboão da Serra-SP.