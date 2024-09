Atual campeão em campo! Saiba onde assistir 1ª rodada da Champions

Treinador do Real Madrid em coletiva pré-jogo - Foto: Thomas COEX / AFP

Com o atual campeão em campo, a nova edição da Champions League começa na tarde desta terça-feira, 17, com grandes duelos. Além do Real Madrid, que enfrenta o Stuttgart, Juventus, Bayern de Munique, Milan e Liverpool também entram em campo. Todos os jogos terão transmissão na Max, Space, TNT e/ou SBT.

O novo formato da competição deixa de lado a fase de grupos e adota o modelo de liga, com 36 equipes, que foram divididas em quatro potes. Cada clube fará oito jogos, contra dois clubes de cada um dos quatro potes: quatro partidas em casa, quatro como visitante.

Confira os jogos desta terça-feira (17/09):

Juventus x PSV - 13H45 - TNT e Max

Young Boys x Aston Villa - 13h45 - Space x Max

Real Madrid x VfB Stuttgart - 16h -TNT e Max

Bayern x Dínamo - 16h -Space e Max

Sporting x Losc - 16h - Max

Milan x Liverpool - Max

Confira os jogos desta quarta-feira (18/09):

Bologna x Shakhtar Donetsk - 13h45 - TNT e Max

Sparta Praga x Salzburg - 13h45 - Space e Max

PSG x Girona - 16h - Max

Club Brugge x Borussia - 16h - Space e Max

Celtic x Slovan Bratislava - 16h - Max

Manchester City x Inter de Milão - 16h - TNT e Max

Confira os jogos desta quinta-feira (19/09):

Estrela Vermelha x Benfica - 13h45 - Space e Max

Feyenoord x Leverkusen - 13h45 - TNT e Max

Stade Brestois x Sturm - 16h - Max

Atalanta x Arsenal - 16h - Max

Atlético de Madrid x Leipzig - 16h - Space e Max

Mônaco x Barcelona - 16h - TNT e Max