Udinese vence Parma de virada e é líder do Campeonato Italiano

Elenco da Udinese celebra vitória que deu a liderança no Campeonato italiano - Foto: Reprodução / Instagram / @udinesecalcio

A Udinese é a nova líder do Campeonato Italiano, depois de vencer o Parma fora de casa por 3 a 2 nesta segunda-feira (16), de virada, em jogo válido pela quarta rodada.



Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o time de Udine acordou na volta do intervalo com um gol de Lorenzo Lucca (49') e conseguiu a virada com o francês Florian Thauvin marcando mais duas vezes (68' e 77').

Thauvin, campeão do mundo em 2018 pela França, empatou aproveitando um erro na saída de bola da defesa do Parma, que ficou com um jogador a menos cinco minutos depois, pela expulsão do meia Mandela Keit (73'). Na sequência, o atacante francês fez o gol que selou a vitória.

Desde o início da temporada, Thauvin, que chegou à Udinese em janeiro de 2023, marcou quatro gols e deu quatro assistências, contando os jogos da Serie A e da Copa da Itália.

A Udinese, que na temporada passada escapou por pouco do rebaixamento, lidera agora o Campeonato Italiano com dez pontos, um à frente do Napoli e a dois de Inter de Milão (atual campeã), Juventus e Torino.

No último jogo da rodada, também nesta segunda-feira, a Lazio venceu o Verona por 2 a 1 no Estádio Olímpico de Roma, resultado que coloca o time da capital na sexta posição com sete pontos.

-- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Como - Bologna 2 - 2

Empoli - Juventus 0 - 0

Milan - Unione Venezia 4 - 0

- Domingo:

Genoa - Roma 1 - 1

Atalanta - Fiorentina 3 - 2

Torino - Lecce 0 - 0

Cagliari - Napoli 0 - 4

Monza - Inter 1 - 1

- Segunda-feira:

Parma - Udinese 2 - 3

Lazio - Hellas Verona 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Udinese 10 4 3 1 0 7 4 3

2. Napoli 9 4 3 0 1 9 4 5

3. Inter 8 4 2 2 0 9 3 6

4. Juventus 8 4 2 2 0 6 0 6

5. Torino 8 4 2 2 0 5 3 2

6. Lazio 7 4 2 1 1 8 6 2

7. Hellas Verona 6 4 2 0 2 6 5 1

8. Empoli 6 4 1 3 0 3 2 1

9. Atalanta 6 4 2 0 2 8 8 0

10. Milan 5 4 1 2 1 9 6 3

11. Genoa 5 4 1 2 1 4 5 -1

12. Parma 4 4 1 1 2 6 7 -1

13. Lecce 4 4 1 1 2 1 6 -5

14. Fiorentina 3 4 0 3 1 5 6 -1

15. Monza 3 4 0 3 1 3 4 -1

16. Roma 3 4 0 3 1 2 3 -1

17. Bologna 3 4 0 3 1 4 7 -3

18. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

19. Cagliari 2 4 0 2 2 1 6 -5

20. Unione Venezia 1 4 0 1 3 1 8 -7