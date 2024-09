"Não é justo", diz namorada de meia da Seleção sobre diferença salarial

Alisha Lehmann e Douglas Luiz, jogador da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/ @dgoficial

Alisha Lehmann, jogadora da Seleção da Suíça, e Douglas Luiz, da Seleção Brasileira, são famosos no mundo do futebol por serem um casal e atuarem no mesmo clube, a Juventus, da Itália. Entretanto, apesar de desempenharem o mesmo papel, encaram uma realidade salarial muito diferente.

Leia mais:

>>Campanha do Brasil nas Paralimpíadas será tema de documentário

>>Começa o julgamento que pode rebaixar o Manchester City

>>Reforço do Barcelona sofre lesão na coxa e deve ficar fora por um mês

Em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", a atleta comentou sobre a realidade do futebol feminino, se queixando sobre a falta de valorização, encaram um salário 100x menor que o do namorado.

Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha cem mil vezes mais que eu. Alisha Lehmann - jogadora da Juventus

"Costumo falar com Douglas em casa sobre isso e digo a ele que não é justo. Como mulher, é um assunto que me toca. Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse", disse a jogadora.



O relacionamento de Douglas Luiz com Lehmann iniciou em 2021, quando ambos atuavam pelo Aston Villa, da Inglaterra. Nesta janela de transferência, o casal seguiu para a equipe italiana, onde jogam a primeira divisão do campeonato italiano masculino e feminino.