Reforço do Barcelona sofre lesão na coxa e deve ficar fora por um mês

Dani Olmo em partida contra o Girona - Foto: LLUIS GENE / AFP

O meia Dani Olmo, do Barcelona, teve confirmada uma lesão muscular na coxa e ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira, 16.

Os exames médicos realizados no jogador de 26 anos confirmaram "uma lesão no bíceps femoral da coxa direita", segundo o comunicado do Barça, que informou que "o tempo aproximado de recuperação será de quatro a cinco semanas".

Isso significa que Olmo está fora da estreia da equipe na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Monaco, e dos próximos jogos da seleção da Espanha pela Liga das Nações da Uefa, na primeira quinzena outubro (contra Dinamarca e Sérvia).

Após o prazo anunciado pelo clube, o jogador poderá retornar para enfrentar o Bayern de Munique em 23 de outubro, quatro dias antes do clássico contra o Real Madrid.

Dani Olmo se lesionou na vitória do Barcelona sobre o Girona por 4 a 1 no domingo, pelo Campeonato Espanhol, jogo em que voltou a marcar antes de ter sido substituído.

Sua ausência será uma grande dor de cabeça para o técnico Hansi Flick, que segue sem poder contar com Frenkie De Jong, Gavi, Fermín López, Ronald Araújo e Andreas Christensen, todos lesionados.