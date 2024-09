Ceni alfineta Botafogo sobre fair play financeiro: "Enfia 300 milhões"

Rogério Ceni durante entrevista coletiva após partida contra o Atlético-MG - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Apesar da eliminação na Copa do Brasil diante do Flamengo, o momento do Bahia na temporada é bom. O Tricolor ocupa a 6ª colocação no Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Libertadores 2025, objetivo da equipe. É em cima disso que o técnico Rogério Ceni ressalta as suas convicções e defende que a campanha do Esquadrão é boa.

Para o comandante, o investimento do Bahia em contratações só foi tão alto por conta da chegada de Lucho Rodriguez. O uruguaio custou 11 milhões de euros aos cofres do clube e se tornou a compra mais cara do futebol nordestino. Ceni então alfinetou o Botafogo, do empresário estadunidense John Textor.

“O Bahia não gastou muito não. Agora veio o Lucho num valor que eu nem sei qual, porque eu nunca peço, é o trabalho deles [diretores]. Mas o Bahia fez duas boas contratações que gastou, que foram Jean Lucas e Caio Alexandre no começo do ano. E agora veio essa contratação que o grupo fez uma avaliação e, desde lá do Girona, todos indicaram o jogador, mas se não, o Bahia não estaria nem entre os 10 que mais gastaram no Campeonato Brasileiro”, afirmou Ceni.

Tem time aí que fala de fair play financeiro e enfia 300 milhões Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Agora, nós temos que entender que tem times ainda que são superiores ao nosso e que, às vezes, o desgaste que você tem contra um time, ele vai contra um outro que você pensa que vai ganhar jogos e você acaba perdendo. Tem estratégias… Mas eu trabalho em cima das minhas convicções com a concordância do grupo e com respeito”, complementou o treinador.

Contratações mais caras da última janela de transferências:

1 - Thiago Almada (ARG, Botafogo): 19,5 milhões de euros

2 - Carlos Alcaraz (ARG, Flamengo): 18 milhões de euros

3 - Luciano Rodríguez (URU, Bahia): 11 milhões de euros

4 - Maurício (BRA, Palmeiras): 10,5 milhões de euros

5 - Matheus Martins (BRA, Botafogo): 10 milhões de euros

Clubes que mais gastaram na última janela de transferências:

1 - Cruzeiro: 38 milhões de euros

2 - Botafogo: 37,5 milhões de euros

3 - Flamengo: 21,8 milhões de euros

4 - Palmeiras: 17,5 milhões de euros

5 - Bahia: 11 milhões de euros

O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 21, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo da 27ª rodada está marcado para as 21h.