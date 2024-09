Dupla Ba-Vi volta a vencer na mesma rodada da Série A após 14 jogos

Jogadores do Vitória comemorando à esquerda e jogadores do Bahia na direita - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória e Letícia Martins/EC Bahia

Alegria geral para os torcedores baianos! Na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Vitória e Bahia venceram os seus respectivos jogos, dando mais um passo para os seus objetivos na temporada, o que não ocorria há 14 partidas. Diante do Atlético-Go, o Leão venceu por 2x0, indo aos 25 pontos na tabela, enquanto o tricolor bateu o Atlético-MG por 3x0 e voltou ao G-6.

A última vez que isso ocorreu foi na 12ª rodada, no fim de semana dos dias 26 e 27 de junho. Na ocasião, o Esquadrão entrou em campo contra o Vasco e venceu por 2x1, com gols de Thaciano e Estupiñan. No dia seguinte, foi a vez do rubro-negro fazer bonito, derrotando o Fluminense por 1x0, no Maracanã, com gol de Janderson.

Leia mais:

Estas foram as únicas rodadas em que o futebol baiano foi 100% feliz no Brasileirão de 2024, com resultados positivos das duas equipes. Na temporada, o Bahia soma 12 triunfos, com 42 pontos, o Vitória, por sua vez, conseguiu a sua 7ª vitória, agora com 25 pontos.

No próximo sábado, 21, as duas equipes entram em campo em busca de repetir os feitos da rodada 12 e 26. O Leão entra em campo diante do Juventude, podendo sair da zona de rebaixamento, no Barradão, às 16h. Na sequência, o Bahia visita o Fortaleza, com início previsto para às 21h.