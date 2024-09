Campanha do Brasil nas Paralimpíadas será tema de documentário

Gabrielzinho no pódio da paralimpíada - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A histórica campanha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 será documentada em um filme que estreará no Globoplay e nos canais SporTV, em dezembro. Com foco em sete atletas, a iniciativa que teve início em 2023, tem apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e patrocínio da Toyota, através da Lei do Audiovisual.

Os sete atletas paralímpicos destacados são: a nadadora pernambucana Carol Santiago, o nadador mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, o jogador de futebol de cegos baiano Cássio dos Reis, o velocista paraibano Petrúcio Ferreira, a lançadora baiana Raíssa Machado e a lançadora paulista Beth Gomes, além da mesatenista catarinense Bruna Alexandre.

“Vamos mostrar todo o talento, esforço e abdicação desses atletas de alto rendimento para buscar a vitória, incluindo quem venceu e também aqueles que não chegaram ao ouro. Isso é um balanço interessante. O alto rendimento não é só de conquistas. Às vezes você fica na trave, são milhões de detalhes que você não controla, e isso não tira o mérito de nenhum esportista de ponta”, afirmou André Bushatsky, cineasta e diretor do projeto, produzido pela Bushatsky Filmes.

Segundo André, o documentário deverá aproximar o público da realidade de quem vive no esporte de alto rendimento. Outro objetivo da produção é inspirar a partir da história dos ídolos paralímpicos mais pessoas a praticar atividades físicas, tenham elas deficiência ou não.