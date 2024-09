Aos 18 anos, Endrick supera polêmicas e se casa com influencer

Endrick ao lado da esposa, Gabriely Miranda - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @Endrick e @gabriellymiiranda

Ex-Palmeiras e atual jogador do Real Madrid, Endrick anunciou o casamento com a digital Influencer Gabriely Miranda na manhã desta segunda-feira, 16. Aos 18 anos, o atleta utilizou das suas redes sociais para compartilhar a informação. "Enfim, casados", escreveram.

"Mateus 19:6: Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Enfim, casados."

O relacionamento do jogador e da modelo de 21 anos se tornou oficial em outubro de 2023, seguido de publicações românticas nas redes sociais. Com 11 meses de namoro, Endrick e Gabrielly casaram-se em uma cerimônia privada, sem divulgação prévia.

O relacionamento do jogador e da modelo deu o que falar no início deste ano quando, em entrevista à TV Globo, a mãe do atleta opinou sobre um possível casamento entre eles. Cintia disse que o filho era muito jovem para casar, o que gerou diversos comentários nas redes sociais, entre eles, um possível desentendimento entre sogra e nora.