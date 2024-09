Paz? Mãe e namorada de Endrick se abraçam após gol do Real Madrid

Endrick posa ao lado de Gabrielly, Cintia, seu pai e seu irmão mais novo - Foto: Reprodução | Instagram

Endrick, uma das novas joias do futebol brasileiro, marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid. O atacante de 18 anos foi o centro das atenções na vitória por 3 a 0 contra o Real Valladolid, neste domingo, 25, em partida válida pela segunda rodada de LaLiga, no Santiago Bernabéu.



Na arquibancada, quem completava a torcida do jogador estava a mãe do futebolista, Cíntia Ramos Souza, e Gabrielly Miranda, 21, influenciadora digital e namorada do jogador. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra as duas se abraçando após o gol de Endrick.

O relacionamento de Endrick e Gabrielly sempre foi bastante comentado nas redes sociais, especialmente pela diferença de idade entre os dois. Vale ressaltar que as duas já trocaram farpas diversas vezes; Cíntia nunca mostrou muita simpatia e apoio pelo romance dos jovens. Em uma entrevista no programa “Conversa com Bial”, Cíntia opinou com tom de reprovação sobre a possibilidade de casamento e a mudança do casal para a Espanha.

No início do ano, na festa de despedida do jogador, enquanto ele passava seus últimos dias no Brasil antes de se apresentar no Real Madrid, outro momento que viralizou foi a expressão de Cíntia ao olhar para sua nora.

CLIMA ÓTIMO NA FAMÍLIA DO ENDRICK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hfWIuz2Qo9 — Papos (@paposfut) May 28, 2024

Nas redes sociais, internautas ficaram surpresos e comentaram sobre a troca de afeto: “O amor pela mesma pessoa fez reinar a paz”, disse uma internauta.



Outro internauta aproveitou o momento para relembrar uma das polêmicas envolvendo o casal: “A namorada do Endrick lembrou do bônus no contrato que terá após o gol marcado!”

“Eu fico muito feliz de ver um jogador brasileiro vencendo e brilhando”, comemorou outra internauta, destacando a honra à bandeira brasileira.