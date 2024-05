Em meio a polêmica com a sogra, namorada se declara para Endrick | A TARDE

Gabriely Miranda, 21, influenciadora digital e namorada do jogador de futebol Endrick se declarou para o atleta de 17 anos. A declaração acontece em meio a polêmica com a sogra, Cíntia Ramos Souza, após entrevista no programa “Conversa com Bial”, que foi ao ar há cinco dias e gerou grande repercussão nas redes sociais.

“Eu, você e Deus”, escreveu Gabriely em uma foto que publicou com Endrick nas redes sociais. Em conversa com o apresentador, Endrick mencionou a vontade de “ser pai cedo”, mas sua mãe contrariou as declarações.

Gabriely compartilhou foto com Endrick nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

“Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?”, disse o jogador. “Isso quer dizer que ele quer casar com você Gabriely”, brincou Bial.



No entanto, a namorada rebateu: “É, eu também sou muito nova ainda”. Neste sábado, 11, Gabriely também compartilhou nas redes sociais, uma publicação com a seguinte frase: “O que quer que eu enfrente amanhã, Deus estará comigo”. Além de compartilhar publicações com trechos de um livro evangélico marcado.

Endrick foi vendido pelo Palmeiras por 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na cotação de 2023), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus.

Veja momento de tensão entre Cíntia e Gabriely:





Reprodução | YouTube

