Saiba quando Eliana e Maísa irão retornar ao SBT

As apresentadoras Eliana e Maísa, conhecidas por suas carreiras no SBT, mesmo após saírem da emissora, ainda mantêm uma forte ligação com o canal. Recentemente, Eliana foi contratada pela TV Globo, mas ambas retornarão ao SBT nos dias 8 e 9 de novembro para participar do Teleton 2024.

O Teleton é um evento beneficente que arrecada fundos para instituições sociais, e as duas serão madrinhas dessa edição. Isso mostra que, apesar de seguirem novos caminhos, elas ainda têm um compromisso com as causas que sempre apoiaram no SBT.

Eliana, que é madrinha do Teleton há 10 anos, gravou um vídeo no mês passado confirmando sua participação. Ela explicou que seu compromisso com o Teleton vai além da televisão, dizendo que é uma missão de vida. No vídeo, ela disse: “Oi, pessoal, tem um monte de gente com dúvida se vou estar no Teleton e eu tenho que dizer: É CLARO QUE SIM! Meu compromisso vai além de TV. É uma missão de vida. A madrinha vai estar, com certeza. O Teleton deste ano tem data marcada para 8 e 9 de novembro”, afirmou na época.