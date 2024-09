Atacante ignora Vitória ao relembrar carreira e celebra momento atual

Wesley em ação pelo Vitória, na Série B de 2019 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

O Internacional venceu o Cuiabá por 3 a 0 na noite desta segunda-feira, 17, em jogo que encerrou a 26ª rodada do Brasileirão. O atacante Wesley, foi um dos destaques da equipe gaúcha e tem vivido bom momento no Colorado.

Atualmente com 25 anos, o baiano foi revelado pelo Palmeiras, mas sua primeira experiência no futebol profissional foi vestindo a camisa do Vitória, na Série B de 2019, emprestado pelo Verdão. Ao relembrar a carreira após o jogo, o jogador ignorou a passagem pelo Rubro-Negro.

"Surgi bem no Palmeiras, fazendo grandes jogos, fui para o Cruzeiro com a expectativa altíssima, não tinha vivido isso ainda. Meus primos, que são chatos e curtem bastante futebol, debatendo a primeira experiência de ter vivido isso, de chegar no clube com status de assumir o protagonismo, acho que foi uma coisa nova para mim. Não deixa de ser uma experiência boa”, contou Wesley ao Boleiragem, do SporTV.

“Voltando pro Inter, encontrando o elenco mais encorpado, mais pronto, que já vinha do ano passado, quase chegando a uma final de Libertadores, pude fazer bons jogos e me encontrar novamente", complementou.



No Brasileirão 2024, Wesley marcou cinco gols e deu assistência em 21 jogos. Pelo Vitória, em 2019, foram 28 jogos na Série B e cinco bolas na rede.