Fortaleza recebe Corinthians pela Sul-Americana; saiba onde assistir

O Fortaleza recebe o Corinthians na noite desta terça-feira, 17, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2024. O encontro será no Castelão, no Ceará, com previsão de início para as 21h30.

Para o duelo, o Leão, que é o atual vice-campeão da competição, chega com três jogos sem conseguir vencer, todos pelo Campeonato Brasileiro, onde está na 3ª colocação. O Timão, por sua vez, vive uma grande crise, na 18ª colocação e presente na zona de rebaixamento. Por outro lado, quando o assunto é mata-mata, a equipe paulista está fazendo bonito, presente nas semifinais da Copa do Brasil.

Na última edição, Corinthians e Fortaleza se encontraram nas semifinais desta mesma competição, com resultado positivo para o tricolor, que avançou à final. Na ocasião, após um empate em 1x1 em São Paulo, o Lion aplicou 2x0 jogando em casa.

Ficha técnica:

Fortaleza x Corinthians

Local: Castelão, Fortaleza

Horário: 21h30

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

Nesta mesma fase, o Brasil conta com mais duas equipes. O Athletico-PR enfrenta o Racing, na quinta-feira, 19, às 21h30. Neste mesmo horário, o Cruzeiro visita o Libertad, em confronto que ocorre no Paraguai.