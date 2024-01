Vitória faz preparação com participação do goleiro Muriel | A TARDE

Com Salvador registrando temperatura de 31 graus, o Vitória realizou o primeiro coletivo em 2024 na manhã deste domingo, 7, no campo Bebeto Gama do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura.

Novo contratado, o goleiro Muriel se apresentou, mas não foi para o campo. Fez avaliações física e médica no Centro de Saúde e Performance.

Também ficaram de fora do coletivo com duração de 50 minutos, com dois tempos de 25, o zagueiro colombiano Eric Zapata e o volante Rodrigo Andrade. Os dois seguem em fase de recondicionamento físico.

Os demais contratados – goleiro Alexandre Fintelman, laterais Raul Cáceres e Patric Calmon, volantes Caio Vinícius e Willian Oliveira e os atacantes Caio Dantas e Eric Castillo – participaram do coletivo.

A tarde de domingo foi de repouso para o grupo que volta a treinar nesta segunda-feira (8) prosseguindo com os preparativos para a estreia no Campeonato Baiano, dia 17, contra a Jacuipense, em Riachão do Jacuípe, às 19 horas.