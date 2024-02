Com lesão no joelho, Lucas Arcanjo desfalca o Vitória | A TARDE

Titular da meta do Vitória na temporada 2023 e início de 2024, o goleiro Lucas Arcanjo deve desfalcar o Vitória por até 15 dias. O atleta teve detectada uma lesão parcial do ligamento colateral lateral e ficará fora da estreia do Leão na Copa do Nordeste contra o Altos, em jogo programado para domingo, 4, às 16h, em Teresina.

De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, Arcanjo será submetido a um tratamento conservador, ou seja, sem necessidade de cirurgia. Após o início do trabalho de recuperação na fisioterapia, a previsão de retorno será entre 15 a 20 dias. Com isso, ele não vai atuar contra o Altos-PI, Jacobina, ABC e Juazeirense. Para a disputa do primeiro Ba-Vi, ele está na condição de dúvida.

Sem Arcanjo, o técnico Léo Condé deve optar pela entrada, e estreia, de Muriel para comandar o sistema defensivo do Leão da Barra durante o período de recuperação do jovem arqueiro. Léo Condé tem também como opções na posição os recém-contratados Maycon Cleiton e Alexandre Fintelman.

Cria da base rubro-negra, Lucas Arcanjo tem 25 anos e foi um dos destaque do Vitória na conquista da Série B de 2023. Ele foi titular nos cinco jogos disputados pelo Vitória em 2024.