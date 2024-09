Vitória conhece datas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes; confira

Elenco rubro-negro durante treinamento na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2024. O Vitória compõe o grupo A da competição, com CRB-AL, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama.

A equipe comandada por Laelson Lopes estreia fora de casa contra o Atlético-MG, no dia 25, uma quarta-feira, às 16h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. No dia 7 de outubro, o Leão da Barra faz seu primeiro jogo no Barradão, contra o Botafogo, às 15h.

Em seguida, o Leão da Barra visita o Fortaleza, fora de casa, no dia 10 de outubro, no Presidente Vargas (PV), na capital cearense. O rubro-negro retorna ao Barradão para encarar o Vasco, às 15h. Os jogos contra Fluminense, Sport e CRB serão desmembrados posteriormente.

Com 16 clubes envolvidos na edição desta temporada, o Brasileirão de Aspirantes terá a primeira fase organizada em dois grupos de oito integrantes, em que os quatro melhores colocados avançam às quartas de final.

Vale ressaltar que esta não é a primeira edição do Campeonato Brasileiro da categoria. O torneio já teve seis edições disputadas entre 2017 e 2022, mas foi descontinuado devido à baixa aceitação por partes dos clubes do futebol brasileiro na ocasião.